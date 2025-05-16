كل ما تريد معرفته عن كليات العلاج الطبيعي في مصر والتخصصات المتاحة

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كليات العلاج الطبيعي وأبرز تخصصات تلك الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية ومؤشرات تنسيق العام الماضي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة الشهر المقبل بعد عيد الأضحى المبارك.

تخصصات كليات العلاج الطبيعي

وتشمل كليات العلاج الطبيعي العديد من التخصصات نبرزها في النقاط التالية



قسم العلوم الأساسية

قسم الميكانيكا الحيوية

قسم العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والمسنين

قسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة

قسم العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب وجراحتها

قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها

قسم العلاج الطبيعي لأمراض العظام وجراحتها

أبرز الجامعات الحكومية التي توجد بها كليات العلاج الطبيعي

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة أسيوط

جامعة الإسكندرية

جامعة المنصورة

جامعة طنطا

جامعة الزقازيق

الجامعات الخاصة والأهلية التي تضم كليات علاج طبيعي

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة الملك سلمان

جامعة حلوان الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية

الجامعة الصينية

جامعة النهضة

جامعة سفنكس

جامعة هليوبوليس

نسبة القبول بكليات العلاج الطبيعي بتنسيق الجامعات 2024

وسجل الحد الأدنى للقبول كليات العلاج الطبيعى 78% فى الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق الجامعات 2024، و73% للقبول بجامعة سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والإسماعيلية، و71% للقبول بجامعة سيناء فرع العريش وجامعة الملك سلمان.

نسبة القبول بكليات العلاج الطبيعي بتنسيق الجامعات الحكومية 2024

سجل تنسيق علاج طبيعي بتنسيق الجامعات الحكومية 2024 نسبة قبول المرحلة الأولى للعلاج الطبيعي 92.19.

شروط الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية

يشترط قبول الطلاب المرشحين من قبل الإدارة العامة للوافدين، بالإضافة إلى المحولين من كليات العلاج الطبيعي الحكومية وأيضا من الكليات الأخرى وذلك وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على ان يحدد عدد الطلاب المحولين سنويا بالفرقة الدراسية الأولى بمجلس الكلية طبقًاللاماكن والإمكانيات المتاحة.

شروط الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي للشهادات الثانوية المصرية

يشترط للالتحاق بكليات العلاج الطبيعي للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية، الحصول على مجموع كلية العلاج الطبيعي وان يكون الطالب من شعبة علمي علوم، ويشترط أن يكون الطالب مرشحا من قبل مكتب التنسيق إلى كلية العلاج الطبيعي أو يكون الطالب حاصلا على مجموع يؤهله لأى كلية علاج طبيعي على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية وان يجتاز الاختبار الشخصي الموضوع من قبل الكلية.

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