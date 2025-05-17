الحكومة تكشف الهدف من تطوير منطقة السيدة عائشة وموعد الانتهاء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على إحياء منطقة السيدة عائشة، وأنه تمت إزالة بعض العقارات والمحلات التجارية في إطار عملية التطوير، وتم صرف التعويضات اللازمة بصورة فورية من خلال المحافظة، وتم الانتهاء من غالبية الإزالات.

تطوير منطقة السيدة عائشة



وتابع متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة الحياة أنه سيكون هناك عملية تشجير وتطوير لمنطقة السيدة عائشة، بما يتلائم مع الصورة الحضارية والتراثية للمنطقة.

الهدف من تطوير الفسطاط والسيدة عائشة



وأشار إلى أن التطوير الذي يتم في الفسطاط ومنطقة السيدة عائشة، يهدف لخلق منطقة سياحية جاذبة على أعلى مستوى بحكم أن لها بعدا ثقافيا وتاريخيا، والجزء التراثي والتاريخي سيتم الحفاظ عليها والمباني الحديثة تراعي الهوية البصرية والشكل التصميم الجديد يستوحي الجانب التاريخي للمنطقة، الهدف الأكبر الذي تسعى اليه الدولة دعم القطاع السياحي من خلال توفير مزارات سياحية للسائحين والمواطنين، وبالتالي المنطقة ستكون سياحية ذات طابع ثقافي.



وتابع: أنه سيتم الانتهاء من تطوير منطقة السيدة عائشة خلال العام الجاري، لأن جزءا كبيرا من عمليات التطوير تم الانتهاء منه.



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