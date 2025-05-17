السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تكشف الهدف من تطوير منطقة السيدة عائشة وموعد الانتهاء

تطوير منطقة السيدة
تطوير منطقة السيدة عائشة، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على إحياء منطقة السيدة عائشة، وأنه تمت إزالة بعض العقارات والمحلات التجارية في إطار عملية التطوير، وتم صرف التعويضات اللازمة بصورة فورية من خلال المحافظة، وتم الانتهاء من غالبية الإزالات.

تطوير منطقة السيدة عائشة 


وتابع متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة الحياة أنه سيكون هناك عملية تشجير وتطوير لمنطقة السيدة عائشة، بما يتلائم مع الصورة الحضارية والتراثية للمنطقة.

 

الهدف من تطوير الفسطاط والسيدة عائشة


وأشار إلى أن التطوير الذي يتم في الفسطاط ومنطقة السيدة عائشة، يهدف لخلق منطقة سياحية جاذبة على أعلى مستوى بحكم أن لها بعدا ثقافيا وتاريخيا، والجزء التراثي والتاريخي سيتم الحفاظ عليها والمباني الحديثة تراعي الهوية البصرية والشكل التصميم الجديد يستوحي الجانب التاريخي للمنطقة، الهدف الأكبر الذي تسعى اليه الدولة دعم القطاع السياحي من خلال توفير مزارات سياحية للسائحين والمواطنين، وبالتالي المنطقة ستكون سياحية ذات طابع ثقافي.
 

وتابع: أنه سيتم الانتهاء من تطوير منطقة السيدة عائشة خلال العام الجاري، لأن جزءا كبيرا من عمليات التطوير تم الانتهاء منه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة منطقة السيدة عائشة منطقة الفسطاط الفسطاط مجلس الوزراء السياحة

مواد متعلقة

مدبولى يوجه بالاهتمام بالصيانة الدورية لمشروع حديقة تلال الفسطاط

رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحيط منطقة السيدة عائشة

توجيهات من وزير الإسكان بشأن مشروع حدائق تلال الفسطاط

موعد إزالة كوبري السيدة عائشة

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حبس متهم أعاد نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

دليل كامل، شروط وأحكام خاصة بالمرأة في الحج والعمرة

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بالصراعات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية