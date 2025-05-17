السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحيط منطقة السيدة عائشة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير الأعمال في محيط منطقة السيدة عائشة، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم وقبل توجهه لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط.

مشروع حدائق تلال الفسطاط


ورافق رئيس الوزراء خلال مروره بمشروع تطوير محيط منطقة السيدة عائشة الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.


وأكد رئيس الوزراء أهمية منطقة السيدة عائشة، باعتبارها من أعرق المناطق التاريخية في العاصمة، وتحمل مكانة كبيرة في وجدان المصريين، مضيفًا أن أعمال التطوير الجارية حاليًا التي تقوم بها الدولة تستهدف إعادة إحياء المنطقة بالشكل اللائق بتاريخها ومكانتها.

إعادة تخطيط منطقة السيدة عائشة

وخلال مروره بمنطقة السيدة عائشة، استمع رئيس الوزراء لشرح من محافظ القاهرة، الذي أشار خلاله إلى أنه في إطار قيام الدولة بإعادة تخطيط منطقة السيدة عائشة حول منطقة القلعة ومسجد السلطان حسن والرفاعي قامت محافظة القاهرة بإزالة عدد ٦٠ عقارا سكنيا، و١٢٣ عقارا تجاريا تضم ٣٤٧ محلا وعيادات ومخازن، كما تم إزالة عدد ١٢٠ باكية "سويقة تابعة لمحافظة القاهرة "، وإزالة عدد ١٣٣ عقارا بمنطقة عرب يسار، وعدد ٥ بلوكات مطلة على شارع صلاح سالم، وفي الوقت نفسه تم تعويض جميع المستحقين.
 

وأضاف المحافظ: تم نقل وإزالة موقف السيرفيس بالكامل وإنشاء موقف مؤقت خلف مسجد السيدة عائشة؛ لخدمة أهالي جنوب القاهرة ورفع جميع المخلفات، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ محور صلاح سالم البديل بطول ٢ كم مربع، وتم الانتهاء من تنفيذ ١٢٠٠ م مربع ويتبقي ٨٠٠ م مربع، كما تقوم محافظة القاهرة بأعمال إزالة منزل كوبري الأباجية اتجاه صلاح سالم، وتقوم الهيئة الهندسية بجميع أعمال التطوير؛ سواء منطقة عرب يسار ومنطقة السيدة عائشة ومحور صلاح سالم البديل، بالتنسيق مع محافظة القاهرة

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