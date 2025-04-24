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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تحيي حفلا على مسرح رويال ألبرت هول بلندن قريبا

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا في العاصمة الإنجليزية على مسرح رويال ألبرت هول بلندن، قريبا حيث ستلتقي بجمهورها الأوروبي وتُقدم باقة من أروع أغانيها القديمة والجديدة.

وطرحت اليوم الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها، على أن تنتهي مدة الحجز في العاشرة من صباح الغد الجمعة.

 

أغنية من نظرة

 

وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

 

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

 

 

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