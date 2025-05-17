السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يعود للقاهرة عقب المشاركة في القمة العربية الـ34 بالعراق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في القمة العربية الـ34 بالعاصمة العراقية بغداد.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة العربية من تحديات جسيمة، خاصة ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، فضلًا عن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، كما ناقش الاجتماع جهود الارتقاء بالعمل العربي المشترك بما يتفق مع تطلعات الشعوب العربية.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القمة العربية الـ34

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