التحريات: واقعة نشر فيديو خطف طفل بالوراق تمت بسوء قصد لتحقيق مكاسب مالية

كشفت تحريات المباحث الجنائية التى أجريت حول اتهام شخص بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة نارية وهو يختطف طفلا كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، والذي تضمن عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع ومن شأنه تكدير السلم والأمن العام.

وجاء في التحريات أن المتهم نشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية.

وأضافت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 23 من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تتهم فيه زوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وسبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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