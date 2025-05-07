اعترافات صادمة لطالب متهم بنشر أخبار كاذبة

مقطع فيديو يحتوي على معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة بقصد شرير، هكذا أوقع المقطع المصور شابا في شر أعماله ادعى زورا وبهتانا تعرضه لتجاوزات من قبل رجال الأمن بمطار القاهرة .

الشاب المتهم لا يعمل فهو ما زال طالبا يدرس بإحدى الجامعات وقف أمام محقق نيابة النزهة يروي هدفه من نشر الفيديو قائلا “ كنت فاكر لما أكذب المخالفات اللي على عربتي هتتزال وهيخافوا مني”.

وأضاف أنه أراد الانتقام من رجال الأمن كونهم حرروا له مخالفات مرورية صحيحة فصور مقطع فيديو تناول ادعاءات كاذبة وليس لها أساس من الصحة عليهم ولم يكن يعلم بأن الفيديو سيتنشر كالنار في الهشيم أو أن الأمن سيصل إلى مكانه الحقيقي".

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء بوجود تجاوزات من قِبل أفراد الأمن عند مدخل ميناء القاهرة الجوي.

وبالفحص، تبين أن القائم على النشر طالب – مقيم بمحافظة دمياط، وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 31 مارس الماضي، وأثناء تواجده بمطار القاهرة الجوي بسيارته الخاصة، لاستقبال شقيقه العائد من الخارج، تم تحرير مخالفتين مروريّتين ضده هما: "انتظار خاطئ" و"زجاج ملون خلفي"، وقدم ايصالين يثبتان الواقعتين

وبفحص المركبة، تبين عدم قيامه بإزالة الزجاج الملون الخلفي "الفاميه"، بالإضافة إلى وجود ملصقات على زجاج السيارة ولوحاتها المعدنية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم بسبب الإدلاء بادعاءات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة تجاه المركبة المخالفة.

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