ليفربول يمدد عقد خليفة أرنولد حتى 2029

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، عن توقيع لاعبه الشاب كونور برادلي، 21 عامًا، الظهير الأيمن، على عقد جديد طويل الأمد مع الريدز.

برادلي خليفة أرنولد في ليفربول

ووفقًا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، يمتد العقد حتى صيف عام 2029، ما يعكس ثقة النادي الكبيرة في موهبة الظهير الأيمن الواعد.

وعبر برادلي عن سعادته الغامرة بهذا التجديد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلًا: "أنا فخور وسعيد للغاية بتوقيع هذا العقد الجديد. أتطلع بشوق للمرحلة المقبلة في رحلتنا معًا. كل ما عليّ فعله هو التركيز والعمل بجد لتحقيق المزيد".

وأضاف: "السنتان الماضيتان مع الفريق الأول كانتا رائعتين، خاصة بعد عودتي من الإعارة وتألقي الموسم الماضي. أتطلع لمواصلة التقدم وصنع ذكريات جديدة مع الفريق".

مسيرة كونور برادلي مع ليفربول

بدأت رحلة برادلي مع ليفربول في سبتمبر 2019، قادمًا من نادي دانجانون يونايتد الأيرلندي الشمالي، قبل أن يوقّع أول عقد احترافي له في يوليو 2020. وشهد سبتمبر 2021 أول ظهور له مع الفريق الأول في مباراة كأس كاراباو أمام نورويتش سيتي.

وخلال موسم 2021-2022، شارك في 5 مباريات، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى بولتون واندررز في موسم 2022-2023، حيث أبهر الجميع بأدائه، وحصد جائزتي أفضل لاعب في النادي وأفضل لاعب من اختيار زملائه، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وعاد برادلي إلى ليفربول في صيف 2023، ونجح في فرض نفسه كعنصر أساسي ضمن تشكيلة الفريق الأول.

وخلال الموسم الماضي، شارك في 23 مباراة عبر مختلف المسابقات، وسجل هدفه الأول مع النادي في شباك تشيلسي في يناير/كانون الثاني 2024، كما حصد ميدالية الفوز في نهائي كأس كاراباو أمام الفريق ذاته.

هذا الموسم، وتحت قيادة المدرب آرني سلوت، شارك النجم الشاب في 27 مباراة، وساهم بشكل كبير في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

برادلي يكشف أهدافه مع ليفربول



​وتحدث برادلي عن أهدافه المستقبلية مع النادي، قائلًا: "أطمح لخوض المزيد من المباريات وتحقيق المزيد من الألقاب. الهدف الأسمى في كرة القدم هو الفوز بالبطولات والنجاح. كلما حققنا المزيد من الانتصارات، كان ذلك أفضل لي وللفريق".

واختتم حديثه برسالة تفاؤل: "إذا واصلنا العمل بهذا الشكل، أثق أن السنوات المقبلة ستكون استثنائية في ليفربول".

يأتي تجديد عقد برادلي كجزء من استراتيجية ليفربول لتأمين خدمات نجومه الشباب، حيث يُعد اللاعب أحد أبرز المواهب في مركز الظهير الأيمن. ومع استمرار تألقه تحت قيادة سلوت، يبدو أن مشجعي الريدز على موعد مع المزيد من الإنجازات من هذا النجم الصاعد.

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