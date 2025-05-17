السبت 17 مايو 2025
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سياسة

3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية الأمناء المساعدين لأمانتي الثقافة والفنون والتنظيم، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم في الإجتماع العاشر للجنة، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وشمل القرار اختيار كلا من د.أشرف زكي والفنان سامح الصريطي أمينان مساعدان لأمانة الثقافة والفنون التي يترأسها د.مدحت العدل أمينا.

 

أمانة التنظيم المركزية 

واختار الحزب أيمن راغب ضيف الله أمينا مساعدا بأمانة التنظيم المركزية التي يترأسها أحمد رسلان.

 

لجنة شؤون الأحزاب

 

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالأمناء المساعدين في الأمانتين والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

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اختيار القيادات أشرف زكي الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار الفنان سامح الصريطي أمانة التنظيم لجنة شؤون الأحزاب

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