السبت 17 مايو 2025
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حوادث

فلوس مخدرات، تجديد حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه

حبس متهم
حبس متهم

 جددت نيابة الأموال العامة، حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القاهرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

غسل 280 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية؛ بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات).

 

وقدرت تلك الممتلكات بـ 280 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

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