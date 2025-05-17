مصر أكبر من أزمتها وخصومها، كاتبة إماراتية تتصدى لحملات تشويه أم الدنيا

التشكيك في دور مصر، تصدت الكاتبة والناقدة الإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، لحملات المهاجمين والمنتقدين لمصر والمشككين في دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، معبرة عن اندهاشها ممن وصفتهم بـ "الأصوات التي تسعى للتقليل من مكانة مصر الإقليمية.

كاتبة إماراتية تهاجم حملات التشكيك في الدور المصري

وتبارت مريم الكعبي في الدفاع عن مكانة مصر، مؤكدة أن مكانة مصر لا تقاس بميزان الاقتصاد فقط، لكن بميزان التاريخ والجغرافيا والقوة البشرية والدور المحوري، مشيرة إلى أن دور مصر لا يتلاشي في لحظة يختارها من وصفتهم بـ "المغيبون".

التصدي لحملات التشكيك في دور مصر، فيتو



وأشارت مريم الكعبي إلى أن مصر تمر بأزمة، ووجهت رسالة لمن وصفتهم بـ "العقول الصغيرة"، قائلة إن: "مصر أكبر من أزمتها أكبر من خصومها، وهي أقوى وأكبر من كل محاولة للتهميش"

وقالت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي في الدفاع عن مصر ودورها أمام المشككين: "أستغرب من الأصوات التي تسعى للتقليل من مكانة مصر الإقليمية، ومحاولتها الدءوبة لقياس مكانة مصر بميزان الاقتصاد فقط، وكأن التاريخ والجغرافيا والمكانة والقوة البشرية والدور المحوري يتلاشى في لحظة يختار توقيتها المغيبون"

مصر أكبر من أزمتها ومن خصومها

وعن الأزمة التي تمر بها مصر، قالت الكعبي: "إن كانت مصر تمر بأزمة مهما كانت أسبابها فلتعلم العقول الصغيرة بأن مصر أكبر من أزمتها، مصر أكبر من خصومها، وهي أقوى وأكبر من كل محاولة للتهميش"

وأضافت مريم الكعبي: "من لا يرى ذلك، يجهل طبيعة المنطقة أو يتجاهلها عمدًا، ويجهل من هي مصر أو يتجاهلها متعمدًا"

جدير بالذكر أن هناك حملة من قبل البعض، الذين وصفوا بـ"المغرضين"، ضد مصر حيث قام هؤلاء بالتشكيك في الدور الإقليمي المصري، في محاولة للنيل من مكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

كما يتخذ هؤلاء المشككين من الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها مصر، ذريعة للهجوم والتقليل من الدور المصري في المنطقة، ففى ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، تتعرض مصر لحملات مكثفة من الشائعات التى تهدف إلى التشكيك فى دورها التاريخى والثابت فى بعض القضايا، ومنها دعم القضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.