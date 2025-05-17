السبت 17 مايو 2025
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بعد بحث 6 أيام، العثور على جثة طالب ثانوي غرق في نيل الأقصر

بعد بحث 6 أيام،
بعد بحث 6 أيام، العثور على جثة طالب ثانوي غرق في نيل الأقصر

 عثرت المسطحات المائية بمحافظة الأقصر على جثمان الشاب عمر قناوي ابن قرية البعيرات بعد 6 أيام من البحث عنه في نهر النيل.

 

تفاصيل غرق شاب في الأقصر 

 بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن وفاة الشاب «عمر قناوي» 17 عاما، طالب في الصف الثاني الثانوي ومقيم بناحية البعيرات بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، غرقا في مياه نهر النيل، بعد ما سقط من معدية الأهالي أثناء ذهابها إلى البر الغربي مركز القرنة، إثر تعرضه لنوبة تشنجات مفاجئة.

 


 وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر،وندب مفتش الصحة للتصريح بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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