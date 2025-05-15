سلطات الأقصر تبدأ إخلاء السكان من عقار حوض 18 الآيل للسقوط (صور)

بدأت سلطات الأقصر أعمال إخلاء سكان عقار حوض 18 الآيل للسقوط تمهيدا لإزالة 3 طوابق من الأعلى، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، وذلك اليوم الخميس.

عقار الأقصر الآيل للسقوط

لعقار مشيد على 7 طوابق صدر له قرار إزالة رقم 369 لسنة 2023، وأيضا صدر قرار الإخلاء حمل رقم 65 لسنة 2024، وبدأ مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر في أعمال إخلاء المواطنين بعدما تلاحظ حجم الميلان في الزيادة الذي وصل إلى 60 سم.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال إزالة العقار الآيل للسقوط يوم الاثنين المقبل بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وقيادات مديرية أمن الأقصر، في إطار الحرص على أرواح وأمن وسلامة المواطنين.

وعلى صعيد آخر، قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وبمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس المدينة، بتنفيذ حملة موسعة لإزالة حالة بناء مخالف بطريق الجولي فيل بمنطقة حي جنوب، وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال الحملة تضمنت إزالة حالة بناء مخالف عبارة عن سور من الطوب الأحمر والخرسانة الأسمنتية، بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة جنوب الأقصر، مشيرًا إلى أن إرتفاع السور حوالى ١.٥٠ متر مربع × ٥٠ مترا مربعا طول تقريبا، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وشارك في أعمال الإزالة حسن عبده رئيس حى جنوب، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومحمد عبده نائب رئيس الحي، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

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