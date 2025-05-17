تفاصيل اجتماع لجنة الإشراف على منظومة عمل الرائدات برئاسة وزيرة التضامن

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، وذلك بمقر الوزارة، بحضور 27 رائدة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تمثلن أفضل الرائدات الاجتماعيات على مستوى كل محافظة، وذلك عقب إجراء تقييم دقيق للرائدات الاجتماعيات على مستوى محافظات الجمهورية.



وزيرة التضامن: نقدر جهود الرائدات الاجتماعيات

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بتوجيه الشكر للرائدات الاجتماعيات على جهودهن وما قدمن من دعم في قضايا المجتمع، وهو ما يتوافق مع دورهن التطوعي ضمن فريق عمل الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تحترم وتقدر جهودهن التطوعية.



وأعلنت الدكتورة مايا مرسي عن ترحيب الوزارة بعمل الرائدات الاجتماعيات مع جهات أخري، فضلا عن حرص الوزارة على أن يكون هناك تأمين اجتماعي لهن، مشددة على أن اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات ستكون نقطة الاتصال بين الوزارة والرائدة، خاصة أن اللجنة مشكلة من عدد واسع من قيادات العمل بالوزارة وتعمل على حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات دعما وتعزيزا لمنظومة العمل التطوعي.

إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

وطالبت الوزيرة الرائدات الاجتماعيات بتجديد الرسالة، والتركيز على التمكين الاقتصادي، خاصة أن الوزارة بصدد إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لإخراج الأسر من دائرة العوز، وسيتم اختيار أفضل العناصر من الرائدات الاجتماعيات لتسويق ملفات الإقراض الصادرة عن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي.

وحرصت مرسي على عقد حوار مفتوح مع الرائدات الاجتماعيات والاستماع لهن، حيث عبرن عن سعادتهن بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين رغبتهن في إحداث بصمة إيجابية في المجتمع من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهن الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لإتاحة الفرصة لهن للعمل مع جهات وطنية أخرى من أجل زيادة دخلهن، خاصة أنهن يعملن كمتطوعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.