المشدد 6 سنوات لشقيقين وعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شقيقين وعاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بمنطقة البساتين.



أكدت معلومات وتحريات الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة البساتين وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 عاطلين، وتم ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار سكني.

وضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بالبحث والتنقيب عن الآثار بهدف الربح المالي، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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