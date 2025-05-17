السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة والذى سيبدأ من الأحد غدا، بقيم تتراوح من 4:7 درجات مئوية، على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، لتسجل السواحل الشمالية 24:26 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 34:35 درجة مئوية.

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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، ذروة الموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وعلى الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28.

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