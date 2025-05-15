«أول مرة نشوفه»، المعادلات الرمزية سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

أنهى طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية منذ قليل ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مواد "التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية" فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مواد "التفسير والحديث، والعلوم".

أراء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في امتحان العلوم

ورصدت عدسة “فيتو” آراء الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة، حيث اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية من الأسئلة المتعلقة بالمعادلات في مادة العلوم.

وقال الطالب محمد حامد: "التفسير والحديث كان سهلا جدا، لكن العلوم صعب، بالتحديد الجزء الخاص أننا نكتب المعادلات الرمزية، والصعب فيها أننا أول مرة نشوفها، لكن الباقي كان سهلا والوقت كان كافيا" .

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية

وانطلقت أمس الأربعاء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024 /2025.

واتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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