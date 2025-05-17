السبت 17 مايو 2025
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مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ حياة طفل بعد اختراق سيخ معدني للرقبة والفك

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ حياة طفل

 فى واقعة طبية نادرة ومعقدة، نجح فريق طبي متخصص بمستشفى سوهاج الجامعى فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من مركز دار السلام، بعد تعرضه لحادث مروع وسقوطه من ارتفاع أدى إلى اختراق سيخ حديدى لمنطقة الرقبة وخروجه من الوجه من الجهة المقابلة، فى إصابة شكلت تهديدًا مباشرًا على حياته.

 

مستشفي سوهاج الجامعي ينقذ حياة طفل بعد اختراق سيخ معدني للرقبة والفك 

 وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن هذا النجاح يعكس مدى كفاءة وجاهزية الفرق الطبية داخل المستشفى الجامعى، مؤكدًا على أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية ودعم الكوادر الطبية فى التعامل مع الحالات الحرجة، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لأبناء المحافظة.

 

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن العملية الجراحية استغرقت أكثر من خمس ساعات، وتُعد واحدة من أدق العمليات التى أُجريت داخل المستشفى مؤخرًا،  مشيدا بتعاون الأقسام الطبية المختلفة وتكامل الجهود بين الفرق الطبية لإنقاذ حياة الطفل.

 

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن الحالة وصلت فى وضع حرج للغاية، وعلى الفور تم التنسيق بين أقسام الطوارئ والتخدير والأنف والأذن والوجه والفكين، حيث تم إجراء شق حنجري طارئ لضمان إستمرار مجرى التنفس ثم إدخال المصاب إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي اللازم حيث تم إزالة السيخ الحديدي وإصلاح الجرح القطعي وتثبيت الأسنان المتضررة نتيجة الإصابة.

 

وأشار الدكتور محمد حسني أبو الدهب نائب مدير مستشفى الطوارئ ان الفرق الطبية المختصة تعاملت بسرعة وكفاءة لإنقاذ الطفل، وعقب الانتهاء من العملية تم نقل الطفل إلى غرفة الإفاقة، حيث استقرت حالته ويخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة والرعاية الطبية المستمرة داخل وحدة العناية المركزة.

 

وقد ضم الفريق الطبى الجراحى من قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور محمود فهمي، والطبيبة مروة الصاوي، ومن قسم الأنف والأذن الدكتور كرم علي، والطبيب أحمد عادل، وفريق التخدير الدكتور خالد عبدالعال، الطبيب. 

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المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية مستشفى سوهاج الجامعي مستشفي الطوارئ مركز دار السلام

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