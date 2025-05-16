كلية آثار سوهاج تنظم زيارات ميدانية لمواقع أثرية بأخميم

نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج عدد من الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية بمركز ومدينة أخميم، وهي منطقة آثار الحواويش (مقابر الحواويش)، دير الملاك (الدير البحري بأخميم)، منطقة معبد رمسيس الثاني وتمثال ميرت آمون، ومسجد الأمير حسن، وذلك لطلاب المستوى الأول.

زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية تنظمها كلية الآثار بجامعة سوهاج لطلابها

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: إن هذه الزيارات الميدانية الهامة للطلاب تأتي في إطار المساهمة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والهادفة لنشر الوعي الأثري، الثقافي والمعرفي، وحماية الآثار والتراث بما يساهم في تنمية الشعور بالانتماء لدي الطلاب وتعزيز الهوية القومية والوطنية، إلي جانب ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي المناسب ، وإكسابهم المهارات العلمية اللازمة والمؤهلة لهم.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات الطلابية المختلفة للمتاحف والمناطق الأثرية، والتي تضم مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك إيمانًا بأهمية تلك الزيارات الميدانية في إدراك الطلاب لقيمة وأهمية الآثار التي يدرسونها لزيادة معلوماتهم وتحصيلهم الدراسي من ناحية ووعيهم الوطني وثقافتهم ومعرفة تراثهم على أرض الواقع من ناحية أخرى.

وأشار الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية إلى أن الكلية قامت بتنفيذ تلك الزيارات الميدانية لطلاب المستوى الأول بكلية الآثار والخاص بمقرر معالم آثار سوهاج عبر العصور (ARCH 121) والذي يُدرس لطلاب المستوى الأول بأقسام الآثار المصرية، والآثار الإسلامية، وترميم الآثار كمتطلب كلية، والمُقرر له باللائحة (60 ساعة زيارات ميدانية للمتاحف والمواقع الأثرية ومواقع الحفائر)،

شارك بالزيارات كلًا من الدكتور علاء الدين عبد العال وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود أحمد زرازير رئيس قسم الآثار الإسلامية، وذلك بإشراف علمي كامل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسمي الآثار المصرية والآثار الإسلامية القائمين بتدريس مُقرر معالم آثار سوهاج عبر العصور.

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