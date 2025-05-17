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"من أنا" سؤال جديد يحير طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في اللغة العربية (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيتو
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أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم السبت امتحانات مواد المطالعة والنصوص والهندسة، في جميع محافظات الجمهورية.

واستطلعت عدسة "فيتو" آراء الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة، حيث أكد الطلاب على أن امتحان اللغة العربية كان طويلا ويحتاج إلى وقت أكبر، فيما جاء امتحان الهندسة بشكل سهل.

وأشار بعض الطلاب إلى وجود سؤال جديد في اللغة تحت عنوان "من أنا" يقوم على فكرة ذكر أعمال شخصية معينة ويطلب من الطالب تحديد من هي تلك الشخصية.

آراء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في امتحانات اليوم 

ويقول الطالب "أحمد محمود": "الامتحان كان سهل بس كان مدى حاجة في الزاوية البعيدة كده، كان حاجات بتبقى صعبة عايز تفكر فيها، وكان جاي سؤال جديد كده "من أنا" يعني مثلا بيديك حاجة حد عملها ويقولك مين اللي عملها؟ هي بتبقى موجودة في آخر الكتاب خالص، فممكن حد مثلا يذكر الدرس كله وفي الآخر ما يشوفش دي بقى. فيبقى غلط فيها. بس عادي يعني".

وأضاف: "الهندسة كانت سهلة جدا، والأفكار سهلة والأكمل سهلة، وكان في سؤالين في البرهان وكده، والامتحان كان سهل إن شاء الله".

 امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

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