السبت 17 مايو 2025
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مدير تعليم المنوفية: منع الهواتف المحمولة والتحدث مع الطلاب بأسلوب لائق في امتحانات الإعدادية

منع الهواتف المحمولة
منع الهواتف المحمولة والتحدث مع الطلاب

عقد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والموجهين المقيمين بإدارة السادات التعليمية.

بدأ الاجتماع بالوقوف للسلام الوطني، ثم استعرض وكيل الوزارة تعليمات الوزارة الخاصة بسير أعمال الامتحانات وتنظيم اليوم الامتحاني داخل اللجان، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن أداءهم الامتحانات في بيئة آمنة وهادئة.

حضر الاجتماع كل من طارق سعد وكيل المديرية، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد مزروع مدير إدارة السادات، وثناء محمود وكيلة الإدارة.

التصدي لمحاولات الغش فى امتحانات الإعدادية

وأكد "صلاح "على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، وشدد على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات.

وفي الوقت نفسه، وجه بعدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قِبل أعضاء اللجان، داعيًا الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط في أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن.

وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها مديرية التعليم بالمنوفية لضمان إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وفق أعلى معايير الانضباط والجودة.

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لجان امتحانات الشهادة الاعدادية العامة مديرية التعليم بالمنوفية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

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