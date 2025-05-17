السبت 17 مايو 2025
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حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة هتك عرض طفل في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفل، بمنطقة حلوان.


وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على طفل وهتك عرضه ولامس أجزاء حساسة من جسده بمنطقة حلوان، وهو ما أكدته تسجيلات الكاميرات وشهادة الضحية والشهود.  

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من مواطن يفيد تعرض طفله لهتك عرض من قبل سائق توك توك، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق توك توك.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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محكمة جنايات القاهرة حلوان منطقة حلوان قسم شرطة حلوان

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