يتحدث في الهاتف ومشغول مع الركاب، التحقيقات تكشف مفاجآت في انقلاب ميكروباص بالسلام

أمرت نيابة السلام بالتحفظ على سائق سيارة ميكروباص تعرضت لحادث انقلاب أعلى الطريق الدائري بعد نفق الجولف اتجاه السلام، والتحفظ على السيارة والتراخيص الخاصة بها والكشف عليها من قبل إدارة مرور القاهرة، كما استعلمت عن حالة المصابين السبعة.

وكشفت التحقيقات أن السائق كان يتحدث في الهاتف فضلا عن انشغاله مع الركاب في تجميع الأجرة منهم والسرعة الزائدة، فلم ينتبه للطريق وانفلتت منه عجلة القيادة فانقلبت السيارة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام بعد نفق الجولف وقبل دخلت التسعين الطريق البطيء.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بصحبتها سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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