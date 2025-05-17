إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بعد نفق الجولف اتجاه السلام.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد فيه وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام بعد نفق الجولف وقبل دخلت التسعين الطريق البطيء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقتها سيارات الإسعاف لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقى العلاج اللازم.

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