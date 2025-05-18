للمرة الأولى في التاريخ، قداس مشترك يجمع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القداس المشترك لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط، في سابقة تاريخية، حيث أنها المرة الأولى التي يشترك فيها بطاركة الكنائس الثلاثة، المتفقة في الإيمان، في صلوات القداس الإلهي معًا.

ويصلي القداس المشترك الآباء البطاركة الثلاثة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط: البابا تواضروس الثاني (الأقباط الأرثوذكس)، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني (السريان الأرثوذكس)، والكاثوليكوس آرام الأول (الأرمن الأرثوذكس بلبنان).

ويشارك في القداس مطارنة وأساقفة الكنائس الثلاثة بالشرق الأوسط ويأتى القداسة بمناسبة مرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية، كما يشارك أيضا رؤساء وممثلو كافة الكنائس المسيحية في مصر، وممثلي الهيئات والمؤسسات.

وتتضمن الاحتفالية حدثين الأول القداس المشترك للكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة في الشرق الأوسط، والحدث الثاني احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط بمناسبة مرور ١٧ قرن على انعقاد مجمع نيقية.

قصة مجمع نيقية

هو المجمع المسكوني الأول وكان بسبب بدعة آريوس الهرطوقي، وذلك بأن كتب البابا الكسندروس إلى الملك قسطنطين الكبير يطلب منه عقد مجمع مسكوني للبت في هذه البدعة.

وطلب ذلك أيضًا من الأنبا أوسيوس أسقف قرطبه. فوافق قسطنطين على عقد مجمع مسكوني وأرسل منشورًا لجميع الأساقفة في المملكة ليستدعيهم في مدينة نيقية التي تقع في ولاية بيثينية، فذهب 318 أسقفًا من كل العالم المسيحي، وكان حاضر معهم البابا ألكسندروس وكان البابا الوحيد في ذلك الوقت وكان هو المدعى ضد آريوس.

وكان مع البابا شماسًا أسمه أثناسيوس رئيس شمامسة وكان سكرتير البابا الخاص ولم يتجاوز من العمر 25 سنة وكان وجهه كالملائكة كقول القديس غريغوريوس النزينزي.

وكان من الحاضرين الأنبا بوتامون أسقف هرقليه بأعلى النيل والقديس بفنوتيوس أسقف طيبه وكان عن ممثلي الشرق 210 أسقفًا وممثلي الغرب 8 أسقفًا.

وحضر آريوس وأتباعه وهم أوسابيوس أسقف نيكوميديا، وثاؤغنس مطران نيقية، ومارس أسقف خلقيدونية ومعهم عشرة فلاسفة وأجتمع المجمع سنة 325 م. وألقى الملك خطابه باللاتينية، ثم بعد ذلك دارت المناقشات من 20 مايو حتى 14 يونيه عندما حضر الملك ووضع قانون الإيمان في 19 يونيه، وختم المجمع أعماله في 25 أغسطس.

وكان من أهم البارزين في هذا المجمع أثناسيوس شماس البابا ألكسندروس الذي تولى الدفاع عن لاهوت السيد المسيح ضد حجج آريوس الهرطوقي وقد أظهر براعته في إفحام الآريوسين وعندما لم يجد الآريوسين حجه في أثناسيوس اعترضوا على وجوده كشماس في وسطهم إلا أن الملك لم يسمع لهم وأمر على وجوده لعلمه وقوة حكمته في الرد على آريوس.

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