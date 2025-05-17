السبت 17 مايو 2025
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حوادث

ضبط مكتبة بالقليوبية تطبع ملازم دراسية بدون تصريح في تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية

ضبط مكتبة بالقليوبية
ضبط مكتبة بالقليوبية تطبع ملازم دراسية بدون تصريح

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مكتبة تقوم بطباعة وبيع ملازم دراسية دون تصريح من أصحاب الحقوق.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات للإدارة تفيد بقيام مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ بمحافظة القليوبية بطباعة وبيع عدد كبير من الملازم الدراسية دون الحصول على تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق الأدبية والمادية.

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عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم ضبط المدير المسؤول، وبتفتيشها في حضوره تم العثور على:

عدد من النسخ المتنوعة للملازم الدراسية.

وحدة تخزين بيانات "فلاش ميموري".

وبفحصها تبين احتواؤها على مواد تُثبت النشاط المخالف.

اعتراف بالجريمة

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب المخالفات بالتنسيق مع مالك المكتبة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

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