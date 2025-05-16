الجمعة 16 مايو 2025
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أخبار مصر

ضبط 2495 قضية تموينية بإجمالي 146 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين بالجيزة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق.

الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق الجيزة

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين برئاسة العميد هيثم فاروق الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر. 

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن ضبط ٢٤٩٥ قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت ١٤٦ طن سلع ومواد غذائية و٤٧٨٤٨ لتر زيت وسولار.

إدارة المنشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية

كما شملت المضبوطات ١٦٢٧ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي. 

كما تضمنت المضبوطات ٧٥ قضية بمجال الغش التجاري والتدليس شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، خل)، بالإضافة إلى ٧٨٧ قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات ٥٠٠ كجم. 

كما تمكنت الجهود من ضبط ٣ قضايا في مجال البدالين التموينيين للتجميع والاستيلاء على سكر تمويني وزيت طعام تمويني مدعم من قبل الدولة بإجمالي ٨٩٧ كجم و٢٦٢ لتر. 

وفي مجال المواد البترولية تم ضبط ٣ قضايا تجميع واستيلاء على بنزين ٨٠، ٩٢ سولار، اسطوانات بوتاجاز مدعمة من قبل الدولة بإجمالي مضبوطات ٢٨٧٠٠ لتر و٧٣٤ وحدة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة ضبط الأسواق مباحث التموين

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