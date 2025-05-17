السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 214 حالة تعدٍ ومتغير مكاني وبناء مخالف في المنوفية

إزالة 214 حالة تعد
إزالة 214 حالة تعد ومتغير مكاني وبناء مخالف فى المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 214 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الأولى  من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

 

جاء وذلك منذ انطلاق الموجة في 10 مايو الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية


حيث أوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة  (76 ) حالة تعدي على أملاك دولة (مبانى ) علي مساحة 23697 م2، و( 32 ) حالة تعدي ( زراعة ) علي مساحة 2 فدان و3 قيراط و21 سهم، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 55 حالة متغير مكاني علي مساحة 7599 م2 تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وإزالة ( 3 ) حالة بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 493 م2، بالاضافة إلى إزالة ( 48 ) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و10 قراريط، وذلك بنطاق المراكز والمدن.


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم، مؤكدا بضرورة التواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 


فيما أكد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظًا علي الصالح العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية الموجة الـ 26 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية

مواد متعلقة

مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية

بالأسماء، محافظ المنوفية يصدر حركة محليات موسعة لنواب رؤساء المدن

تخصيص مبني الوحدة المحلية بكفر عشما بالمنوفية لصالح هيئة التأمين الصحي

جنايات المنوفية تقرر عرض سيدة أغرقت نجلها في البانيو على الطب النفسي

ضبط منشأة لتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص في المنوفية

أحد ضحايا منصة الثراء المزيف بالمنوفية: بعت التوك توك وخسرت كل حاجة

انتشال جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية

حريق في حقل قمح بقرية اصطباري بالمنوفية

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

هل تعيد الحكومة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم؟

5 زعماء فقط من أصل 22 وصلوا بغداد لحضور القمة العربية

فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

كرة اليد، تفاصيل مثيرة في مشاركة الزمالك بمونديال الأندية

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

المزيد
الجريدة الرسمية