إزالة 214 حالة تعدٍ ومتغير مكاني وبناء مخالف في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 214 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء وذلك منذ انطلاق الموجة في 10 مايو الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية



حيث أوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة (76 ) حالة تعدي على أملاك دولة (مبانى ) علي مساحة 23697 م2، و( 32 ) حالة تعدي ( زراعة ) علي مساحة 2 فدان و3 قيراط و21 سهم، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 55 حالة متغير مكاني علي مساحة 7599 م2 تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وإزالة ( 3 ) حالة بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 493 م2، بالاضافة إلى إزالة ( 48 ) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و10 قراريط، وذلك بنطاق المراكز والمدن.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم، مؤكدا بضرورة التواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



فيما أكد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظًا علي الصالح العام.

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