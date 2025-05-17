بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر انعقاد القمة العربية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة العراقية في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

السيسي يلقي كلمة في القمة العربية ببغداد

ويلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض الرئيس رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وانطلقت اليوم السبت في العاصمة بغداد أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة بحضور القادة والزعماء العرب والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب عشرات الضيوف من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

وفي الجلسة الأولى من القمة بمقر القصر الحكومي في بغداد يلقي وفد مملكة البحرين رئيس القمة الماضية كلمة يسلم بعدها الكلمة والرئاسة إلى العراق رئيس الدورة الحالية الرابعة والثلاثين.

وتلي ذلك كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ثم كلمات كبار الضيوف تليهم كلمات الرؤساء والملوك والأمراء قادة الدول العربية المشاركين في القمة.

كما ستعقد جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة تبدأ بكلمة لبنان رئيس القمة التنموية السابقة ثم تسلم الرئاسة والكلمة إلى العراق رئيس الدورة الحالية تليها كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية ثم كلمات الوفود العربية.

وتختتم أعمال القمة العربية عصرا بجلسة ثالثة علنية يصدر فيها إعلان بغداد "الخاص بالقمتين العادية والتنموية"، ثم تلقى الكلمة الختامية لرئاسة المؤتمر تليها كلمة رئاسة القمة المقبلة الخامسة والثلاثين ويختتم الحدث بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية، حيث تتناول ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما من المقرر أن تبحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.

ونرصد مستوى الحضور والغياب في القمة:

الحاضرون:

- حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

- حضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

- حضور تميم بن حمد أمير قطر

- حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس

- حضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي

- حضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

- حضور رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

- حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

- حضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

- حضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

- حضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود على يوسف

- حضور حسن شيخ محمود رئيس الصومال

الغائبون:

- غياب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله وحضور عبد القادر حسين عمر وزير الخارجية - غياب مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وحضور رئيس وفد دولة الكويت عبد الله علي عبد الله. - غياب ملك البحرين حمد بن عيسى وحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني - غياب ملك المغرب محمد السادس وحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - غياب قيس سعيد رئيس تونس وحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي بن أحمد الهادي. - غياب الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن وحضو رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان - غياب ملك السعودية وولي عهده محمد بن سلمان وحضور عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية - غياب محمد بن زايد رئيس الإمارات وحضور منصور بن زايد آل نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء - غياب السلطان هيثم بن طارق وحضور رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لترؤس وفد اسلطنة عمان - غياب الرئيس عبد المجيد تبون وحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - غياب رئيس المجلس السيادي السوداني وحضور عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر. - غياب الرئيس اللبناني جوزاف عون وحضور رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية نواف سلام - غياب الرئيس السوري أحمد الشرع وحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني - غياب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وحضور السفير عبد المطلب ثابت



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