7 مليارات دولار صادرات متوقعة للصناعات الهندسية بنهاية 2025

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية احتفالية كبرى لتوزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA" في نسختها الرابعة، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع وعدد من قيادات وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية.

وسلم المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، الجوائز برفقة ياسر صبحي، نائب وزير المالية، حيث تم تكريم عدد من الشركات والتي تنافست على جوائز تهدف إلى دعم الابتكار وزيادة الصادرات في مختلف فروع الصناعات الهندسية.



وأكد الصياد في كلمته، أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت نموًا بنسبة 12% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1.489 مليار دولار مقابل 1.330 مليار دولار في الربع الأول من 2024.

وأشار إلى أن جوائز EXXA تمثل مبادرة خالصة من المجلس التصديري، وجاء تنظيم النسخة الرابعة استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة، في ظل حرص القطاع على مواكبة توجهات الدولة نحو التوسع في التصدير وتحقيق مستهدفات الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الصياد، أن المجلس يستهدف تحقيق نمو سنوي في الصادرات يتراوح بين 20% إلى 30%، متوقعًا أن تصل صادرات الصناعات الهندسية إلى 7 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع.



كما أكد استمرار جهود المجلس في فتح أسواق جديدة ومواجهة التحديات، مستفيدًا من وجود العديد من الشركات القادرة على تقديم منتجات عالية الجودة تحمل شعار "صنع في مصر" وتنافس بقوة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن العام الحالي يحمل فرصًا واعدة لتحقيق قفزات في التصدير، لا سيما في ظل دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصري، تستهدف توجيه ما لا يقل عن 50% من إنتاجها للتصدير، وهو ما يعزز فرص النمو في الأسواق الخارجية.

من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، إن جوائز EXXA تأتي في إطار دعم توجه الدولة لبناء مجتمع تصديري متكامل يجمع الشركات من مختلف الأحجام والمجالات الهندسية، ويعزز روح التنافس على التوسع في التصدير واستكشاف أسواق جديدة.



شارك في الفعالية عدد من قيادات الهيئات المعنية، من بينهم خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهانئ الدسوقي، رئيس المجلس الوطني للاعتماد، ومحمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وعصام أحمد النجار، رئيس هيئة المعارض، وأحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وغيرهم.

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