حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،عدة حالات يلتزم فيها حائزي الحيوانات بإخطار السلطة.

حالة ولادة الحيوانات الخطرة يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة



في هذا الصدد، نصت المادة 7 من القانون، على أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيا أو ورقيا وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.





حالات إخطار حائز الحيوانات الخطرة السلطة المختصة فورًا

وطبقا للقانون، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:



1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

عقوبات حيازة الكلاب دون ترخيص

جدير بالذكر أن القانون وضع عقوبات مشددة لكل من حاز حيوانا خطرا أو كلبا دون اخطار الجهات المختصة.

حيث نص قانون حيازة الكلاب أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد الخاصة بحيازة الكلاب تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر

عقوبة تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب

وبموجب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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