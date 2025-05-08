ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يطلق دورته السابعة باسم كوكب الشرق

يُطلق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة الفنان عمرو قابيل دورته السابعة باسم كوكب الشرق «أم كلثوم»، وستنطلق الدورة الجديدة للملتقى خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل 2025.

رئيس ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

وقال المخرج عمرو قابيل: «في حضرة كوكب الشرق أم كلثوم، يتوقف الزمن قليلًا ليُصغي لصوتٍ لم يكن مجرد غناء، بل رسالة عشق وهوية، نسجت من الكلمات أجنحة، ومن الألحان وطنًا يُحلق فيه القلب حيث يشاء، وأم كلثوم ليست فقط رمزًا للطرب العربي الأصيل، بل هي أيقونة ثقافية وإنسانية، استطاعت أن تُلهم أجيالًا كاملة من المبدعين، شعراءً، موسيقيين، ومسرحيين».

و أضاف «قابيل»: «ولأن المسرح كما الغناء، هو فنّ التعبير الحرّ، والبوح العميق، فإن إطلاق اسم أم كلثوم على ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ليس فقط تكريمًا لأسطورة، بل امتداد لصوتٍ لا يزال يرشد الموهوبين نحو النور، ويمنح التجارب المسرحية الجامعية زخمًا من الإبداع، والعراقة، والانتماء؛ فهي لم تكن مجرد مطربة، بل مدرسة في الإحساس، وصوت أمة، ونبض مسرح كامل فوق خشبة الروح العربية».

كوكب الشرق أم كلثوم

وُلدت أم كلثوم في دلتا مصر، بقرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين في 31 ديسمبر 1898م، وبدأت رحلتها مع الغناء بتلاوة القرآن الكريم، وتعلم المقامات قبل أن تنتقل إلى القاهرة، حيث بدأت تصنع أسطورتها الفنية بصوتها الذهبي وحضورها الآسر، تحولت من فتاة ريفية إلى رمز عربي عالمي، قدّمت أكثر من 700 أغنية، ومنها: «أنت عمري، ألف ليلة وليلة، أنساك، سيرة الحب، أمل حياتي، أصبح الآن عندي بندقية».

ولحن لها أشهر ملحني عصرها أمثال: أبو العلا محمد وزكريا أحمد، رياض السنباطي، محمد القبصجي، محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم، وتعاونت مع عمالقة الشعر والتلحين منهم أحمد رامي، مرسي جميل عزيز، بيرم التونسي، طاهر أبو فاشا، صلاح جاهين، عبد الوهاب محمد، مأمون الشناوي، كامل الشناوي، إبراهيم ناجي، نزار قباني.

قدمت أم كلثوم 6 أفلام منها: فيلم وداد وقد حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا، نشيد الأمل، دنانير، سلامة، وفاطمة.

وتميزت أغاني «ثومة» بالعمق العاطفي، حتى صار جمهورها ينتظر كل «آه» بشغفٍ كأنها قصيدة كاملة، لم يكن غناؤها مجرد طرب، بل حالة وجدانية وثقافية، جمعت بين الفن الرفيع والهوية القومية.

وامتدت مسيرة كوكب الشرق لأكثر من خمسة عقود، لتبقى حتى اليوم صوتًا خالدًا يُلهم الفن والمسرح والمجتمع في كل أرجاء العالم العربي.

و تُعرف أم كلثوم بعدة ألقاب منها: «ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب»

نالت أم كلثوم العديد من التكريمات ومنها: وسام الرافدين من قِبل الحكومة العراقية في 1946م وهو أعلى وسام يمنح في العراق، ووسام النهضة من ملك الأردن عام 1955م، فضلا عن ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس هاشم الأتاسي، وسام الجمهورية من رئيس تونس بورقيبة عام 1968م، في عام 1959م وسام الأرز برتبة كوماندوز من رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي.

ورحلت صاحبة الحنجرة الذهبية عن عالمنا أم كلثوم في 3 فبراير 1975م بعد صراع مع المرض وتركت إرثًا غنائيًا كبيرًا.

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