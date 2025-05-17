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رياضة

موعد مباراة باير ليفركوزن وماينز في الدوري الألماني

بايرن ليفركوزن،فيتو
بايرن ليفركوزن،فيتو

الدوري الألماني، يلتقي فريق باير ليفركوزن أمام ماينز اليوم السبت، على ملعب “أوبل أرينا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الألماني.

 

موعد مباراة باير ليفركوزن 

 ومن المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن أمام ماينز في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مباريات الدوري الألماني، حيث تقوم قنواتbeIN Sports HD XTRA بنقل أحداث اللقاء.
ويتولى المعلق أحمد فؤاد الوصف التفصيلي للمواجهة.

 

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني برصيد 68 نقطة بعدما سجل 70 هدفًا.

 

فيما احتل ماينز المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 35 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 13 مباراة.

 

ويقود المباراة الحكم توبياس رايتشل، ويعاونه طاقم مميز من الحكام، إضافة إلى تقنية الفيديو التي يشرف عليها ماتياس جولينبيك وماركوس سين لضمان العدالة التحكيمية.

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