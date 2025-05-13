العربي أعلى من الأوروبي، بايرن ميونخ يحدد سعرين لبيع نجمه الفرنسي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب رحيل الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ومانشستر يونايتد يرغبان في ضم كومان

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كينجسلي كومان يحظى باهتمام كبير من جانب أكثر ناديين تتويجا ببطولة البريميرليج واللذان يمثلان كلاسيكو إنجلترا، وهما ليفربول ومانشستر يونايتد.

وفيما يتعلق بقيمة الصفقة، ذكرت شبكة قنوات "سكاي سبورتس" أن النادي البافاري سيطالب بما يتراوح بين 50-60 مليون يورو في حال وجود عروض من دول عربية، و40 مليون يورو للأندية الأوروبية.

وكان كومان (28 عاما) قريبا من الرحيل عن البايرن في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى الدوري السعودي.

كما كان على رادار برشلونة، ولكنه قرر في النهاية البقاء ضمن صفوف الفريق في محاولة منه لإقناع المدرب فينسنت كومباني بقدراته وللمشاركة ضمن التشكيل الأساسي.

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