ساعات فاخرة هدايا جيسوس لنجوم الهلال السعودي بعد رحيله عن تدريب الزعيم

ودّع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس لاعبي فريق الهلال وأعضاء الطاقم الفني والإداري والعاملين في النادي، بطريقة مميزة بعد انتهاء مشواره مع "الزعيم".



هدايا جيسوس لنجوم الهلال

وأهدى جيسوس ساعات فاخرة كتذكار شخصي لجميع أعضاء الفريق، في لفتة تقديرية لما قدموه من جهود والتزام طوال الموسم.

ونشر جيسوس عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة توزيع الهدايا داخل مقر النادي، وعلّق قائلًا: "الوعد دين.. تهانينا مرة أخرى على تفانيكم وإنجازاتكم. هذه ساعة تذكارية لكم. شكرًا لكم أيها الفريق".



وكان الهلال قد أعلن فسخ التعاقد مع جيسوس بالتراضي، عقب خسارة الفريق أمام أهلي جدة (1-3) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد جيسوس الفريق خلال قرابة عامين في 99 مباراة، حقق خلالها الفوز في 80 مباراة، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 9 مرات فقط.

وخلال ولايته الثانية مع الهلال، توّج المدرب البرتغالي بـ: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، لقبين في كأس السوبر السعودي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.