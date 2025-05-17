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رياضة

ساعات فاخرة هدايا جيسوس لنجوم الهلال السعودي بعد رحيله عن تدريب الزعيم

هدايا جيسوس
هدايا جيسوس

 ودّع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس لاعبي فريق الهلال وأعضاء الطاقم الفني والإداري والعاملين في النادي، بطريقة مميزة بعد انتهاء مشواره مع "الزعيم".


هدايا جيسوس لنجوم الهلال 

 وأهدى جيسوس ساعات فاخرة كتذكار شخصي لجميع أعضاء الفريق، في لفتة تقديرية لما قدموه من جهود والتزام طوال الموسم.
ونشر جيسوس عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة توزيع الهدايا داخل مقر النادي، وعلّق قائلًا: "الوعد دين.. تهانينا مرة أخرى على تفانيكم وإنجازاتكم. هذه ساعة تذكارية لكم. شكرًا لكم أيها الفريق".


وكان الهلال قد أعلن فسخ التعاقد مع جيسوس بالتراضي، عقب خسارة الفريق أمام أهلي جدة (1-3) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد جيسوس الفريق خلال قرابة عامين في 99 مباراة، حقق خلالها الفوز في 80 مباراة، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 9 مرات فقط.

وخلال ولايته الثانية مع الهلال، توّج المدرب البرتغالي بـ: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، لقبين في كأس السوبر السعودي".

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