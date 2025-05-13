الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام قياسية لسالم الدوسري مع الهلال السعودي

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على نظيره العروبة بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

ارقام سالم الدوسري مع الهلال 

وعادل سالم الدوسري، قائد الهلال، رصيد المهاجم السابق ياسر القحطاني في قائمة هدافي النادي.

جاء ذلك بعد تسجيله هدفًا في شباك العروبة خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب “المملكة أرينا”، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

بهذا الهدف، ارتفع رصيد الدوسري إلى 132 بقميص الهلال، مما يجعله يتساوى مع القحطاني في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للنادي، بينما يتصدر القائمة  سامي الجابر برصيد 175 هدفًا.

يعيش سالم الدوسري موسمًا استثنائيًّا على صعيد الأداء الفردي، حيث يتصدر قائمة المساهمات التهديفية للفريق في الدوري برصيد 27 مساهمة، تتوزع بين 14 هدفًا و13 تمريرة حاسمة

وجاءت رباعية الهلال عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 24، سالم الدوسري في الدقيقة 65، وليما هدفين في الدقائق 90 و90+2.

 

تشكيل الهلال ضد العروبة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: حمد اليامي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: مالكوم، محمد كنو، ألكساندر ميتروفيتش.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الهلال السعودي دوري روشن السعودي سالم الدوسري سامي الجابر روشن السعودي فريق الهلال

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

الأهلي في مهمة صعبة أمام سيراميكا.. الأحمر يسعى لمواصلة انتصاراته للحفاظ على اللقب.. فريق كامل يغيب عن اللقاء.. الجماهير تنتظر المدرب الجديد.. وهذه أزمة النحاس

ظهور النني، الجزيرة يواجه البطائح بالدوري الإماراتي

المصري يصطدم بطموح فاركو اليوم بالدوري

البنك الأهلي المنتشي بالفوز على "بيراميدز" يواجه حرس الحدود بالدوري

بعد غياب 12 عامًا.. منتخب الشباب يسعى لانتزاع بطاقة التأهل لمونديال تشيلي على حساب غانا.. غيابات الفراعنة والأوراق الرابحة للبلاك ستار.. والتاريخ ينصف مصر على النجوم السمراء

الأوراق الرابحة لمنتخب غانا للشباب قبل مواجهة مصر بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

شاهد، مقاتلة عسكرية سعودية ترافق طائرة ترامب قبل وصولها الرياض

علاء مبارك يثير الجدل بحديثه عن الشماتة في الموت، والنشطاء: الشماتة بموت الظالم واجبة

لحظة وصول طائرة ترامب إلى السعودية في زيارة تاريخية (فيديو)

لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

قبل صدام الليلة، تاريخ الأهلي والترجي في السوبر الأفريقي لكرة اليد

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية