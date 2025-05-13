أرقام قياسية لسالم الدوسري مع الهلال السعودي

الدوري السعودي ، فاز فريق الهلال على نظيره العروبة بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

ارقام سالم الدوسري مع الهلال

وعادل سالم الدوسري، قائد الهلال، رصيد المهاجم السابق ياسر القحطاني في قائمة هدافي النادي.

جاء ذلك بعد تسجيله هدفًا في شباك العروبة خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب “المملكة أرينا”، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

بهذا الهدف، ارتفع رصيد الدوسري إلى 132 بقميص الهلال، مما يجعله يتساوى مع القحطاني في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للنادي، بينما يتصدر القائمة سامي الجابر برصيد 175 هدفًا.

يعيش سالم الدوسري موسمًا استثنائيًّا على صعيد الأداء الفردي، حيث يتصدر قائمة المساهمات التهديفية للفريق في الدوري برصيد 27 مساهمة، تتوزع بين 14 هدفًا و13 تمريرة حاسمة

وجاءت رباعية الهلال عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 24، سالم الدوسري في الدقيقة 65، وليما هدفين في الدقائق 90 و90+2.

تشكيل الهلال ضد العروبة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: حمد اليامي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: مالكوم، محمد كنو، ألكساندر ميتروفيتش.

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