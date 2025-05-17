السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

موعد مباراة باريس
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير

 يستعد باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي المدير الفني، لمواجهة أوكسير مساء اليوم السبت في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير 

 وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير، فى العاشرة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الفرنسي 2024-2025.

 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي عبر شاشة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الفرنسي. 

 

موقف باريس سان جيرمان وأوكسير 

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 81 نقطة، حيث حقق 25 فوزا و6 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط.

بينما يأتى أوكسير فى المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 33 مباراة.

 

 

وينافس فريق سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي على التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الكروي الحالي، حيث يستعد لتسلم لقب الدوري وسط جماهيره في مواجهة الليلة.

كما يلتقى باريس سان جيرمان فى نهائي كأس فرنسا مع ستاد ريمس يوم 24 مايو الجارى، أما على المستوى الأوروبى، يلتقي بطل الدوري الفرنسي مع إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024 – 2025، وذلك بعدما تأهل على حساب أرسنال الإنجليزي أواخر الشهر الجاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكسير باريس سان جيرمان ضد اوكسير مباراة باريس سان جيرمان ضد اوكسير باريس سان جيرمان أمام أوكسير مباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير باريس سان جيرمان و أوكسير مباراة باريس سان جيرمان و أوكسير الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

طلعوه مديون، باريس سان جيرمان يصدم مبابي بعد قرار احقيته في 55 مليون يورو

صافرة رومانية لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

العالم يترقب.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر (انفوجراف)

باريس سان جيرمان يمطر شباك مونبلييه بـ4 أهداف في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

الإعلام.. من غرف النوم إلى غرف الدفن!

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

القاهرة تحترق وأسوان تسجل 47 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

السيسي من بغداد: ندعم كافة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الصحة العالمية تحذر من 5 أعراض

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية