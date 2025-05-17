موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

يستعد باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي المدير الفني، لمواجهة أوكسير مساء اليوم السبت في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير، فى العاشرة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الفرنسي 2024-2025.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي عبر شاشة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الفرنسي.

موقف باريس سان جيرمان وأوكسير

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 81 نقطة، حيث حقق 25 فوزا و6 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط.

بينما يأتى أوكسير فى المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 33 مباراة.

وينافس فريق سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي على التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الكروي الحالي، حيث يستعد لتسلم لقب الدوري وسط جماهيره في مواجهة الليلة.

كما يلتقى باريس سان جيرمان فى نهائي كأس فرنسا مع ستاد ريمس يوم 24 مايو الجارى، أما على المستوى الأوروبى، يلتقي بطل الدوري الفرنسي مع إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024 – 2025، وذلك بعدما تأهل على حساب أرسنال الإنجليزي أواخر الشهر الجاري.

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