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رياضة

صافرة رومانية لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، رسميًا، اليوم الإثنين، عن أسماء طاقم حكام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

طاقم حكام نهائي دوري أبطال أوروبا 

وأصدر "يويفا" بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه أن الحكم الروماني استيفان كوفاكس سيقود النهائي، الذي سيقام على ملعب أليانز آرينا، السبت 31 مايو الجاري.

وسيتولى الحكم الدولي البالغ من العمر 40 عامًا، والذي يعمل حكمًا دوليًا منذ عام 2010، إدارة نهائي بطولة الأندية الأوروبية الثالث له، بعد نهائي الدوري الأوروبي 2024 في دبلن، بين أتالانتا وليفركوزن، ونهائي دوري المؤتمرات الأوروبي 2022 بين روما وفينورد في تيرانا.

وأدار كوفاكس 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك إياب دور الـ16 بين ليفربول وباريس، الذي تفوق فيه الفرنسيون بهدف نظيف في إنجلترا، قبل أن تبتسم لهم ركلات الترجيح.

وسيعاون كوفاكس في المباراة النهائية ميهاي ماريكا وفيرينتش تونيوجي (رومانيا)، وجواو بيدرو سيلفا بينهيرو حكمًا رابعًا (البرتغال)، ودينيس يوهان هيجلر حكمًا لتقنية الفار (هولندا).

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