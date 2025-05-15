الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في حدائق القبة للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة إحالة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة لمحكمة الجنايات بالقاهرة.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

علي الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخري بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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