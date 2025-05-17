السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد ضد عاطل متهم بالنصب على مالكة شركة أدوية بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على مالكة شركة بزعم توريد أدوية لها بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه نجح في الاستيلاء من المجني عليها على مبلغ مليون جنيه بدعوى توريد لها أدوية يستوردها من الخارج ثم أنفق المبلغ وتهرب منها.

وأضاف أنه اشترى أدوية بأموال السيدة المجني عليها ولم يعطها عبوة واحدة واشترى بباقي المبلغ قطعة أرض وأنفق الباقي على متطلباته الشخصية.

 

 وكان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من مالكة إحدى الشركات تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى نظير توريد أدوية ومستلزمات طبية عقب إيهامها بامتلاكه لمخزن أدويــة إلا أنه لم يفِ بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على المُبلغة والاستيلاء منها على مبلغ مالى، وأضاف بإنفاقه لجزء من المبلغ على شراء كميات كبيرة من الأدوية لبيعها بالأسواق وتخزينها بمخزن ملكه "كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق" بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة وشراء قطعة أرض.

وباستهداف المخزن المشار إليه عثر بداخله على 2162 كرتونة بداخلها أدوية "مختلفة الأنواع" وعدد من الأجهزة الكهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح مدينة نصر محكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة الحدائق

مواد متعلقة

إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال المجوهرات في الأميرية للجنايات

إحالة عاطل في النصب على المواطنين بمدينة نصر للجنايات

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

الإعلام.. من غرف النوم إلى غرف الدفن!

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

القاهرة تحترق وأسوان تسجل 47 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

السيسي من بغداد: ندعم كافة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الصحة العالمية تحذر من 5 أعراض

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية