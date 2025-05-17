قرار جديد ضد عاطل متهم بالنصب على مالكة شركة أدوية بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على مالكة شركة بزعم توريد أدوية لها بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه نجح في الاستيلاء من المجني عليها على مبلغ مليون جنيه بدعوى توريد لها أدوية يستوردها من الخارج ثم أنفق المبلغ وتهرب منها.

وأضاف أنه اشترى أدوية بأموال السيدة المجني عليها ولم يعطها عبوة واحدة واشترى بباقي المبلغ قطعة أرض وأنفق الباقي على متطلباته الشخصية.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من مالكة إحدى الشركات تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى نظير توريد أدوية ومستلزمات طبية عقب إيهامها بامتلاكه لمخزن أدويــة إلا أنه لم يفِ بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على المُبلغة والاستيلاء منها على مبلغ مالى، وأضاف بإنفاقه لجزء من المبلغ على شراء كميات كبيرة من الأدوية لبيعها بالأسواق وتخزينها بمخزن ملكه "كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق" بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة وشراء قطعة أرض.

وباستهداف المخزن المشار إليه عثر بداخله على 2162 كرتونة بداخلها أدوية "مختلفة الأنواع" وعدد من الأجهزة الكهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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