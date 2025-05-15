الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عاطل نصب على سيدة بمدينة نصر أمام النيابة: «خدت منها مليون جنيه»

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على مالكة شركة بزعم توريد أدوية لها بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال المتهم إنه نجح في الاستيلاء من المجني عليها على مبلغ مليون جنيه بدعوى توريد لها أدوية يستوردها من الخارج ثم أنفق المبلغ وتهرب منها.

وأضاف أنه اشترى أدوية بأموال السيدة المجني عليها ولم يعطها عبوة واحدة واشترى بباقي المبلغ قطعة أرض وأنفق الباقي على متطلباته الشخصية.

وكان  قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من مالكة إحدى الشركات تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى نظير توريد أدوية ومستلزمات طبية عقب إيهامها بامتلاكه لمخزن أدويــة إلا أنه لم يفِ بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على المُبلغة والاستيلاء منها على مبلغ مالى، وأضاف بإنفاقه لجزء من المبلغ على شراء كميات كبيرة من الأدوية لبيعها بالأسواق وتخزينها بمخزن ملكه "كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق" بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة وشراء قطعة أرض.

وباستهداف المخزن المشار إليه عثر بداخله على 2162 كرتونة بداخلها أدوية "مختلفة الأنواع" وعدد من الأجهزة الكهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ت نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الحدائق

مواد متعلقة

إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال المجوهرات في الأميرية للجنايات

القبض على رجل أعمال طليق فنانة شهيرة بتهمة النصب والهروب من تنفيذ حكم قضائي

ارتكب 5 وقائع، إحالة عاطل بتهمة النصب على المواطنين للجنايات

الأكثر قراءة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

القومية للتأمينات تكشف تفاصيل توقف صرف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مفاجأة صادمة، ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإهانات قبيل محادثات وقف الحرب

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم، تعرف عليها

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

على غرار إسرائيل، ترامب يوقع قرار إنشاء القبة الذهبية الأمريكية

مدبولي يتفقد أعمال منجم السكري من أعلى قمة الجبل (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار السكر اليوم الخميس 15-5-2025 في الأسواق

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفية النهائية للدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماس في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

فضل تربية البنات والأحاديث الواردة في ذلك

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

المزيد
الجريدة الرسمية