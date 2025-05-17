مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير على مائدة "متحف الطفل"، غدا

يحتفل مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" باليوم العالمى للمتاحف، والذي يصادف 18 مايو من كل عام، ويحمل اليوم العالمي للمتاحف هذا العام شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير"، مما تعكس أهمية استعداد المتاحف لمواكبة تطلعات الأجيال المقبلة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة، والتى تولي اهتمامًا بالغًا بالمتاحف باعتبارها منارات معرفية ومنصات ثقافية تسهم في ترسيخ الهوية، وتعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.



وبهذه المناسبة يطلق "متحف الطفل" في الساعة العاشرة من صباح غد الأحد، فعاليات ملتقى المتاحف الذى ينظمه المتحف بمقرة بمصر الجديدة، والذى يبدأ بكلمات الافتتاحية للدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي المتحف القومي للحضارة، ودكتور أسامة عبدالوارث رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف (ايكوم مصر) ومدير متحف الطفل ودكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف ودكتور محمد إسماعيل أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ويعقب الافتتاحية عدد من حلقات نقاش، وتدور فعاليات الملتقى حول الذكاء الإصطناعى فى المتاحف، تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المتاحف، إحياء التاريخ من خلال تقنيات الواقع الممتد، إحياء الماضى من خلال دمج الذكاء الاصطناعى، المتاحف ودورها في أوقات النزاعات.

أكد الدكتور أسامة عبدالوارث رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف (ايكوم مصر) على أهمية اليوم العالمي للمتاحف، وتأتي هذه المناسبة لنؤكد من خلالها مجددًا على التزامنا المستمر بتقديم تجارب متحفية نوعية تسهم في دعم مسيرة التعلم مدى الحياة وتعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع.

وأشار الدكتور أسامة عبد الوارث أن بداية اليوم العالمى كان فى عام 1951، حيث أجرى المجلس الدولي للمتاحف «ICOM» اجتماعا لمناقشة موضوع «المتاحف والتعليم»، ومنه جاءت فكرة إنشاء حدث عالمي يجمع المتاحف حول العالم، لتوفير إمكانية الوصول إلى المتحف الذي يحتاج إلى تطوير، وفي عام 1977 تم تأسيس اليوم العالمي للمتاحف رسميًا؛ خلال مؤتمر الجمعية العامة للـ ICOM في موسكو.

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