السبت 17 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهمين في مشاجرة دامية ببولاق الدكرور

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

قرر قاضي معارضات الجيزة تجديد حبس المتهمين في واقعة مشاجرة عنيفة شهدتها منطقة بولاق الدكرور، استخدم فيها أطرافها أسلحة بيضاء وسلاح ناري خرطوش وكلب شرس، ما أسفر عن إصابات بالغة لعدد من الأشخاص، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع مشاجرة عنيفة بين مجموعتين من الشباب، تطورت لاستخدام أسلحة حادة وزجاجات وأحجار، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب التحريات، ظهر عدد من الشباب تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، يستقلون دراجات نارية ويرتدون كمامات وغطاء للوجه، وكان بحوزتهم سلاح خرطوش وأسلحة بيضاء ثقيلة، إلى جانب كلب مفترس. وقاموا بمهاجمة مجموعة أخرى من سكان المنطقة، الذين تصدوا لهم وتبادلوا معهم الاعتداء، ما أسفر عن وقوع إصابات وترويع المواطنين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من المتورطين، فيما تواصل أجهزة الأمن ملاحقة باقي المتهمين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة التي أمرت بحبسهم، واستدعاء المصابين والشهود وسماع أقوالهم، مع فحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

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