موعد مباراة أهلي جدة والخلود في الدوري السعودي

يستعد أهلي جدة، لمواجهة الخلود في المباراة المنتظرة لكلا الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024 /2025.

موعد مباراة الأهلي ضد الخلود

وتُقام مباراة أهلي جدة والخلود على ملعب الإنماء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود

وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة SSC 1HD، ضمن تغطية شبكة قنوات SSC الناقلة الرسمية لمباريات دوري روشن السعودي، بصوت المعلق فهد العتيبي.

يدخل أهلي جدة المباراة باحثًا عن الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، حيث أن الراقي يأمل في، الحصول على مركز متقدم.

ويحتل الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة جمعها النادي الجداوي من 31 مباراة، حيث يأمل الفريق في تحقيق الفوز من أجل استمراره في مواصلة المنافسة على المركز الثالث.

تشهد قائمة الأهلي العديد من الغيابات الهامة لأسباب مختلفة، يأتي على رأسها الجناح البرازيلي، جالينو، لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى قائد الفريق، فرانك كيسي، الذي سيغيب عن المباراة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

أجانب الأهلي ضد الخلود في الدوري السعودي

ويتواجد في قائمة الراقي عدد من الأجانب على رأسهم الثنائي رياض محرز وإيفان توني، بالإضافة إلى ثنائي الدفاع ميريح ديميرال وروجر إيبانيز، علاوة على لاعب الوسط ألكساندر - فرانك كيسي – إيفان توني.

كما تشهد القائمة أيضًا تواجد الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، ولاعب الوسط الشاب، جابري فيجا، بينما سيكون المقعد الأجنبي الثامن، للعائد من الإصابة ماتيو دامس.

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