مرموش على أعتاب التاريخ الليلة.. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد.. وجوارديولا يبحث عن آخر فرصة لإنقاذ الموسم

يستضيف ملعب «ويمبلي» العريق مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف، المواجهة المرتقبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا للنجم المصري عمر مرموش، الذي يسعى لحصد أول ألقابه بقميص السيتيزنز، بعد انضمامه للفريق في يناير الماضي.

مرموش.. الحلم الأول في إنجلترا

عاش عمر مرموش موسمًا استثنائيًا منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، حيث تأقلم سريعًا وترك بصمة واضحة، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة بمختلف المسابقات.

وكان هدفه أمام كريستال بالاس في الدوري، بالإضافة لهدفه ضد بورنموث في ربع نهائي الكأس، ضمن أبرز محطاته مع الفريق حتى الآن.

فرصة لإنقاذ موسم السيتي

نهائي كأس الاتحاد يمثل طوق النجاة لمانشستر سيتي الذي عانى من خيبات هذا الموسم، أبرزها الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، بالإضافة لفقدانه لقب الدوري الإنجليزي لصالح آرسنال، وتوديع كأس الرابطة، الفوز اليوم يُجنّب بيب جوارديولا موسمًا صفريًا هو الأول له منذ توليه مسؤولية الفريق في 2016.

كريستال بالاس.. الباحث عن المجد الأول

على الجانب الآخر، يخوض كريستال بالاس النهائي الأول له منذ عام 2016، وهو يسعى هذه المرة لتغيير تاريخه والصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، حيث حقق الفريق سلسلة انتصارات قوية في طريقه إلى النهائي، تجاوز فيها فرقًا مثل أستون فيلا وفولهام وميلوول.

تفوق واضح في المواجهات المباشرة

شهدت مواجهات هذا الموسم بين الفريقين ندية كبيرة؛ تعادلا 2-2 في “سيلهيرست بارك”، قبل أن يفوز السيتي 5-2 في ملعب “الاتحاد”، حيث يطمح الفريق السماوي لمواصلة تفوقه التاريخي أمام كريستال بالاس وحصد الكأس للمرة الثامنة، بعدما تُوج بها آخر مرة في موسم 2022–2023.

بيب جوارديولا والتحدي الأخير

نهائي اليوم يحمل أهمية مضاعفة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي يسعى لحصد ثالث ألقابه في بطولة الكأس مع مانشستر سيتي، بعد أن توّج بها في موسمي 2018–2019 و2022–2023.

كما أن الفوز بالكأس سيساعد الفريق في استعادة توازنه المعنوي قبل ختام الدوري، الذي يقاتل فيه من أجل حجز مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مرموش على أعتاب التاريخ

الأنظار ستتجه الليلة نحو عمر مرموش، الذي قد يصبح أول لاعب مصري يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي، حيث أصبح الحلم أقرب من أي وقت مضى، ويبقى أن يكتب مرموش الفصل الأجمل في مسيرته الاحترافية حتى الآن، برفع أول ألقابه في الملاعب الإنجليزية.

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