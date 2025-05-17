دوري لا يعرف الهدوء.. 4 سباقات مشتعلة ترسم ملامح النهاية.. معركة اللقب بين قوة الأهلي وطموح بيراميدز.. والمركز الرابع مقعد بطعم البطولة

اقترب موسم الدوري المصري الممتاز من خط النهاية، لكن الإثارة لا تزال في قمتها، فبدلًا من أن تحسم الأمور مبكرًا، اشتعلت المنافسات في 4 مناطق مختلفة من جدول الترتيب، لتتحول الجولات الأخيرة إلى معارك مصيرية من القمة إلى القاع، 10 أندية تتصارع في سباقات لا تقبل القسمة على اثنين.

معركة اللقب بين قوة الأهلي وطموح بيراميدز

رغم أن المؤشرات تميل نحو الأهلي، إلا أن الصراع لم يُحسم رسميًا بعد، الأهلي يتربع على القمة بـ 52 نقطة، مقابل 50 نقطة لبيراميدز، لكن الأخير خسر 6 نقاط في توقيت حساس أمام فاركو والبنك الأهلي.

الأهلي يحتاج إلى فوز واحد وتعثر منافسه ليُتوَّج بطلًا، بينما يتمسك بيراميدز بأمل التعويض في الجولتين المتبقيتين، موسم مثير ينذر بنهاية درامية، خاصة إذا حدث ما ليس في الحسبان.

المركز الرابع.. مقعد بطعم البطولة

في قلب المربع الذهبي، تدور معركة تكتيكية بين البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، الأول يملك 37 نقطة، والثاني يلاحقه بـ 36، ما يجعل الأمور أكثر تشويقًا أن عدد المباريات المتبقية مختلف: 3 للبنك، و2 للمصري.

فارق النقطة لا يمنح أي ضمانة، لكن وفرة المباريات قد تمنح البنك أفضلية نظرية، بشرط أن يستثمرها بذكاء.

السادس والسابع.. ترتيب لا يُستهان به

ربما لا يتجه الضوء كثيرًا نحو المركزين السادس والسابع، لكن بالنسبة لسيراميكا وفاركو، الأمر مختلف.

كلا الفريقين يمتلكان 31 نقطة، ولكل منهما 3 مباريات متبقية. المعركة هنا ليست فقط على ترتيب شرفي، بل على مكافآت مالية، ثقة جماهيرية، ورسائل للموسم المقبل.

التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق، خاصة في جولات أخيرة يتقارب فيها المستوى ويعلو فيها التوتر.

قاع الجدول.. 4 فرق على حافة الهاوية

الدراما الأكبر تحدث في قاع الجدول، حيث لا مجال للخطأ، سموحة في المركز السادس بالمجموعة الثانية بـ23 نقطة، ويليه غزل المحلة بـ21، ثم مودرن سبورت والإسماعيلي بـ19 لكل منهما.

الإسماعيلي، صاحب التاريخ العريق، في موقف لا يليق بتاريخه، وقد يصبح أول “كبير” يودع دوري الأضواء منذ سنوات.

كل فريق لديه 3 مباريات لحسم مصيره، عدا سموحة الذي يلعب مرتين فقط، وهو ما قد يُربك حساباته.

الجولات الحاسمة تبدأ الآن

حين تنظر إلى جدول الدوري، تدرك أن كل نقطة الآن تساوي موسمًا كاملًا، لا أحد في الأمان، ولا شيء مضمون، الفرق الكبيرة تسعى لحسم اللقب، والطامحون يطاردون المراكز الشرفية، والمهددون يقاتلون من أجل البقاء.

من هنا حتى صافرة النهاية، سيتحول الدوري المصري إلى ماراثون من التحديات الفردية والجماعية، تُكتب فيه فصول من المجد والانهيار في لحظات قصيرة.

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