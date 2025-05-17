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رياضة

تشيلسي يزيد أوجاع مانشستر يونايتد ويفوز بهدف بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

فاز فريق تشيلسي أمام  مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف تشيلسي مارك كوكوريلا في الدقيقة 71.

 

 

تشكيل مانشستر يونايتد 

تشكيل تشيلسي 


مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وانطلقت صفارة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، بينما ستبدأ في الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

 

بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتم نقل بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حصريًّا عبر قناة بي إن سبورتس HD1، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يحتل تشيلسي حاليًّا المركز الرابع برصيد 66 نقطة، في حين يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة للفريقين في مشوار البطولة.

سجل المواجهات بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

واجه الفريقان بعضهما في 192 مباراة عبر تاريخ الدوري، حيث حقق مانشستر يونايتد الفوز في 81 لقاءً، بينما انتصر تشيلسي في 75 مباراة، وانتهت 54 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 319 هدفًا مقابل 245 هدفًا استقبلتها شباكهم.

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