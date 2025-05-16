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التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلنا المديران الفنيان لفريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة بينهما والتي ستقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل تشيلسي 

ويأمل تشيلسي في تحقيق فوز ضروري يدعم فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في وقتٍ تبدو فيه طموحات مانشستر يونايتد محدودة قبل نهائي الدوري الأوروبي.

ويدخل تشيلسي اللقاء في المركز الخامس متساويًا في النقاط مع أستون فيلا برصيد 61 نقطة 

على الجانب الآخر، يمر مانشستر يونايتد بفترة عصيبة، بعد تلقيه هزيمة جديدة أمام وست هام بهدفين دون رد، لتمتد سلسلة عدم الانتصارات في البريميرليج إلى سبع مباريات.

 ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة فقط، في واحد من أسوأ مواسمهم في عهد الدوري الممتاز.

 

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