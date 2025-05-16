أنغام تتألق خلال حفلها بدار الأوبرا وتوجه رسالة للجمهور (فيديو)

أحيت النجمة أنغام حفلًا غنائيًّا، اليوم الجمعة، في دار الأوبرا ضمن فعاليات ليالي مصر، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

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حفل أنغام في دار الأوبرا المصرية

وقالت أنغام في بداية الحفل: "وحشتوني ووحشني أغني في دار الأوبرا"، وصفق الجمهور لها كتعبير عن مدى اشتياقه للمطربة.

وتألقت أنغام خلال الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة ومنها ياريت فهمي ومطمنة وأكتبلك تعهد وغيرهم تحت قيادة هاني فرحات.

ونشر هاني فرحات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، منشورًا يعلن فيه قيادته للفرقة الموسيقية خلال الحفل، معربًا عن سعادته بالتعاون المتجدد مع صوت مصر.

وكشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفل النجمة أنغام بمختلف فئاته السعرية رافعًا شعار Sold Out.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام فى الفئات التالية:

الفئة الأولى Royal بمبلغ 8500 جنيه.

الفئة الثانية Diamond بمبلغ 7500 جنيه.

الفئة الثالثة Platinum بمبلغ 6500 جنيه.

الفئة الرابعة Gold بمبلغ 5000 جنيه.

الفئة الخامسة Silver بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة السادسة والأخيرة بمبلغ Bronze بمبلغ 3000 جنيه.

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