مزارعو المغرة ينظمون أول مؤتمر لمشاركة خبراتهم في زراعة النخيل والزيتون

تنظم جمعية اتحاد مزارعي المغرة، مؤتمرها الأول تحت عنوان"البدايات الصحيحة لتحقيق النجاح المطلوب بالمغرة - النخيل والزيتون فرص استثمار واعدة "وذلك يوم السبت الموافق 24 من مايو 2025 بفندق دينا المعداوى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى أمام مدينة السادات.



يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه منطقة المغرة، ووضع الحلول لها، خاصة فيما يتعلق بمشكلة زيادة ملوحة مياه الري، بجانب التوصية بأنواع الزراعات التي تناسب المنطقة.



ويكرم المؤتمر عددا من المزارعين الذين حققوا نجاحا بمنطقة المغرة، بجانب الخبراء والاستشاريين الذين عملوا بالمشروع، واستطاعوا التغلب علي كثير من التحديات هناك بالعلم والمعرفة.



يحضر المؤتمر مجموعة من الخبراء والاستشاريين، منهم د محمد السيد، الرئيس الأسبق لقسم الزيتون، بمعهد بحوث البساتين، د محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، والمهندس إسلام أبوسريع استشاري زراعات الزيتون، ود باسم بكر استشاري زراعات النخيل بالمركز القومي للبحوث بوزارة البحث العلمي، والمهندس صبحي ليلة استشاري زراعة الزيتون، ود عمرو صلاح أستاذ مساعد بقسم الزيتون، بمعهد بحوث البساتين، والمهندس محمود قاسم استشاري أنظمة الري الحديث، والمهندس شوقي الصالحي استشاري زراعات النخيل، والمهندس عصام البرمبالي استشاري زراعات الزيتون.

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