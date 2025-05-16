السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مزارعو المغرة ينظمون أول مؤتمر لمشاركة خبراتهم في زراعة النخيل والزيتون

أشجار الزيتون
أشجار الزيتون

تنظم جمعية اتحاد مزارعي المغرة، مؤتمرها الأول تحت عنوان"البدايات الصحيحة لتحقيق النجاح المطلوب بالمغرة - النخيل والزيتون فرص استثمار واعدة "وذلك يوم السبت الموافق 24 من مايو 2025 بفندق دينا المعداوى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى أمام مدينة السادات.


يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه منطقة المغرة، ووضع الحلول لها، خاصة فيما يتعلق بمشكلة زيادة ملوحة مياه الري، بجانب التوصية بأنواع الزراعات التي تناسب المنطقة.


ويكرم المؤتمر عددا من المزارعين الذين حققوا نجاحا بمنطقة المغرة، بجانب الخبراء والاستشاريين الذين عملوا بالمشروع، واستطاعوا التغلب علي كثير من التحديات هناك بالعلم والمعرفة.
 

يحضر المؤتمر مجموعة من الخبراء والاستشاريين، منهم د محمد السيد، الرئيس الأسبق لقسم الزيتون، بمعهد بحوث البساتين، د محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، والمهندس إسلام أبوسريع استشاري زراعات الزيتون، ود باسم بكر استشاري زراعات النخيل بالمركز القومي للبحوث بوزارة البحث العلمي، والمهندس صبحي ليلة استشاري زراعة الزيتون، ود عمرو صلاح أستاذ مساعد بقسم الزيتون، بمعهد بحوث البساتين، والمهندس محمود قاسم استشاري أنظمة الري الحديث، والمهندس شوقي الصالحي استشاري زراعات النخيل، والمهندس عصام البرمبالي استشاري زراعات الزيتون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمعية إتحاد مزارعي المغرة النخيل الزيتون

مواد متعلقة

بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل حول "زراعة النخيل"

زراعة النواب توصي بحملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بالوادى الجديد

"زراعة الشيوخ" توصي الحكومة بخطة للتوسع في صناعة زيت الزيتون

الأكثر قراءة

الأهلي يخطط لتدعيم هجومه قبل مونديال العالم للأندية

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025 (0-0)

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة اللاعب الراحل آرون بوبيندزا

بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفيين 2025

رفعت فياض يكتب: لأول مرة في مصر، كليات بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس ولن تكون تابعة لأي جامعة.. تمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد 5 سنوات دراسة

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين 2025

90 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية